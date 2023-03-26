Евросоюз грозит России новыми санкциями

Боррель объявил о новых санкциях ЕС в ответ на размещение ядерного оружия в Белоруссии

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Поводом для возможного ужесточения санкций в отношении России и Белоруссии послужила договоренность Москвы и Минска о размещении на белорусской территории тактического ядерного оружия.

Страны Европейского союза могут ввести новые санкции в том случае, если Россия разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Об этом заявил руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

«Белоруссия еще может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями», — написал Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности в социальной сети.

Политик также оценил возможность размещения Белоруссией на своей территории российского ядерного оружия «эскалацией и угрозой европейской безопасности».

О возможности размещения на белорусской территории тактического ядерного оружия ранее сообщал российский лидер Владимир Путин. Отмечается, что Москва уже передала Минску комплекс «Искандер», способный нести ядерное оружие. Президент РФ заявил, что он лишь делает все то же самое, что делают Штаты, размещая свои арсеналы в Европе.

В свою очередь, в США прокомментировали, что у них нет данных, указывающих на готовность России применять ядерное оружие, потому Вашингтон не будет менять конфигурацию американских ядерных сил.

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