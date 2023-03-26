Подарок наследнице: жена шеф-повара Ивлева проколола 11-месячной дочери уши

Фото: Instagram* / valeriya__ivleva

Валерия Куденкова души не чает в малышке. Старается проводить все свободное время с ней. Но при этом параллельно и о себе не забывает.

Молодая супруга шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Валерия готовится совсем скоро отметить первый день рождения дочери Ники. Малышка появилась на свет 10 апреля. По этому случаю блогер преподнесла наследнице первый подарок — сделала ей косметологическую процедуру. В социальной сети Валерия рассказала, что, посовещавшись с супругом, решили проколоть девочке уши.

«Смотрите, какая красота, теперь у мамы и у Ники есть сережки. Как вам результат нашей первой процедуры?» — поинтересовалась женщина.

К слову, Ивлев и Валерия официально оформили отношения 14 февраля 2021 года. По рассказам шеф-повара, их знакомство произошло на рынке. Валерия выбирала черешню, а кулинар, увидев привлекательную девушку, решился подойти к ней. Чувства вспыхнули моментально. Ради Куденковой Ивлев оставил жену Марию, с которой прожил 23 года.

В апреле 2022 года в семье родилась дочка Ника. Для Куденковой ребенок стал первенцем. У Ивлева от первого брака есть сын Матвей и дочка Мария. С ними шеф-повар постоянно на связи, организует совместный отдых, привлекает к своим телевизионным и интернет-проектам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему певица Ольга Орлова вынуждена была отказаться от кормления дочери грудью.

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