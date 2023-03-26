Киев потребовал созвать внеочередное собрание Совбеза ООН

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Внешнеполитическое ведомство Украины требует от США, Европы и Китая отреагировать на то, что Москва и Минск договорились о размещении ядерного оружия.

Представители киевского режима призвали в срочном порядке созвать внеочередное заседание Совбеза ООН по поводу намерения России разместить в Белоруссии ядерное оружие, сообщается на сайте украинского Министерства иностранных дел.

Пресс-служба ведомства сообщила, что Киев ждет со стороны Лондона, Пекина, Вашингтона и Парижа эффективных действий «по противодействию ядерному шантажу Кремля».

Российский лидер Владимир Путин накануне сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. Президент РФ пояснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а лишь делает все то же самое, что всегда делали США, размещая свое тактические ядерное оружие в Европе.

Россия уже передала Белоруссии комплекс «Искандер», который может быть использован в качестве носителя ядерного оружия. Как рассказал Владимир Путин, 1 июля заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал истинного виновника в конфликте на Украине.