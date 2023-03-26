Автор мюзикла «Кошки» написал гимн для коронации Карла III

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В произведении на основе церковной музыки певцы будут издавать «радостный шум».

Английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер, написавший музыку к мюзиклам-блокбастерам «Кошки», «Призрак оперы» и легендарной рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда», создал гимн для коронации британского короля Карла III. Об этом сообщает ВВC.

Уточняется, что музыкальное произведение представляет собой адаптированный фрагмент церковной музыки на слова Псалма 98, в котором певцы будут издавать «радостный шум».

«Я написал музыку для хора и органа Вестминстерского аббатства, духового оркестра. Я надеюсь, что мой гимн отражает это радостное событие», — прокомментировал событие сам Уэббер.

Также сообщается, что гимн Уэббера стал одним из нескольких новых музыкальных произведений, заказанных Карлом III по случаю своей коронации, намеченной на 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве.

В начале марта стало известно, что известные артисты повально отказываются выступать на коронации Карла III. В их числе Элтон Джон, Адель, Эд Ширан, Гарри Стайлс, группа Spice Girls и Робби Уильямс. Британские СМИ считают, что причиной стали репутационные скандалы вокруг королевской семьи Великобритании.

В свою очередь американский рэпер Snoop Dog, наоборот, сам вызвался принять участие в торжественном мероприятии по случаю коронации Карла III. Свое желание он объяснил чувством благодарности покойной королеве Елизавете II, которая в середине 1990-х заступилась за него, когда он был обвинен в тяжком преступлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Карл III присвоил титул рыцаря гитаристу группы Queen Брайану Мэю.