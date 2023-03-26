Подавший сигнал бедствия Sukhoi Superjet успешно приземлился в Нижнем Новгороде

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Детали инцидента уточняются. Кто находился на борту в момент ЧП?

В результате аварийной посадки лайнера Sukhoi Superjet в Нижнем Новгороде пострадавших нет. На борту подавшего сигнал бедствия самолета находились исключительно члены экипажа.

По данным ТАСС, рейс совершал перелет в Москву, когда произошли какие-то накладки. Быстрым решением пилот развернул самолет и вернулся в аэропорт Нижнего Новгорода.

В настоящий момент детали случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет Ан-2 с пассажирами рухнул в НАО из-за обледенения.