Убийца планет: ученые обнаружили сверхмассивную черную дыру, обращенную к Земле

Фото: www.globallookpress.com / NASA

Астрономы сообщили о проблеме галактического масштаба. Чего еще стоило ожидать в 2023 году?

Ученые обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая развернута к Солнечной системе. Галактика PBC J2333.9-2343 неожиданно повернулась, направив свой центр в сторону Земли. О проблеме вселенского масштаба сообщило издание New York Post со ссылкой на Королевское астрономическое общество.

Изначально галактика PBC J2333.9-2343 квалифицировалась учеными как радиогалактика, то есть обладающая наиболее сильным радиоизлучением. Она была расположена на расстоянии около 657 миллионов световых лет и демонстрировала «своеобразные свойства».

«Тот факт, что мы видим, что ядро больше не питает доли, означает, что они очень старые. Они являются реликтами прошлой активности, тогда как структуры, расположенные ближе к ядру, представляют собой более молодые и активные джеты», — прокомментировали в центре астрономических исследований.

Ученые осознали, что космические тела повернулись на 90 градусов, направив свой центр к Земле. Сама галактика, к слову, почти в 40 раз больше Млечного пути. Пока ученые не дают точных прогнозов ее дальнейшего направления или влияния на Солнечную систему, и не могут установить, что именно повлияло на ее движение. Один из вариантов, который предложили в Королевском астрономическом обществе — PBC J2333.9-2343 могла столкнуться с другой галактикой и неожиданно изменить траекторию.

Сверхмассивная черная дыра — не единственная космическая угроза для населения Земли. В материале также отмечается, что научные работники обнаружили три астероида неподалеку от планеты. Два из них размером 1 километр в поперечнике. В астрологии такие тела называют «убийцами планет». Они расположены во внутренней Солнечной системе и могут представлять серьезную опасность для нашей Земли.

Ранее 5-tv.ru писал, что астрономы поймали странный радиосигнал из далекой галактики.