Скандалов не было: соседи высказались о семье, в которой мать убила двух сыновей

Соседи убитых в Екатеринбурге детей рассказали об их семье

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По словам очевидцев, семья из Екатеринбурга, в которой произошла трагедия, была благополучной. Случившееся вызвало у них шок.

Вечером 25 марта стало известно об ужасной драме, развернувшейся в Екатеринбурге: мать убила своих малолетних детей, а после сама ушла из жизни — в соседнем доме. Соседи семьи рассказали 5-tv.ru подробности произошедшего.

Как удалось выяснить, трагедия произошла в частном доме. В нем и обнаружили тела двух мальчиков — восьми и пяти лет. Предположительно, 37-летняя женщина сначала убила своих сыновей, после чего рассталась с жизнью сама.

По словам соседей, семья была благополучной. Произошедшее вызвало у них шок. Когда разворачивались страшные события, глава семейства был на работе. Мотивы расправы над детьми пока неизвестны.

«Скандалов у них никогда не было. Жили в доме давно, мы часто видели Наталью с детьми. Обычно, если такое происходит, то можно предсказать, а тут никак», — рассказал сосед семьи.

По последним данным, женщина страдала расстройством психики и наблюдалась у специалистов. Также при осмотре в доме была обнаружена записка, предположительно, написанная ею.

«Я убила своих детей», — написано в ней.

По факту убийства в Екатеринбурге двоих детей 2015 и 2018 годов рождения возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних». Тела направили на экспертизу для установления точной причины смерти.

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