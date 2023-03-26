«Я просто в бешенстве»: Юлию Ефременкову госпитализировали с маленьким сыном

Фото: Instagram* / efremenkovvvva

Дети знаменитости появились на свет раньше положенного срока, поэтому за их здоровьем приходится следить особенно тщательно.

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова попала в больницу с одним из шестимесячных сыновей. Об этом сообщил возлюбленный знаменитости и отец детей Мондезир Свет-Амур. По его словам, один из близнецов подхватил какой-то вирус, но домашнее лечение не принесло результатов.

Под утро Ефременкова вызвала скорую, которая сразу госпитализировала ее с малышом, так как у него начались хрипы. Однако в больнице ситуация не улучшилась.

«Малышу до сих пор не сделали рентген и не взяли анализ крови. Сказали сначала, что сделают рентген в 9:00, а сейчас сказали, что в 11:00 повезут. Я просто в бешенстве!» — пожаловался Мондезир Свет-Амур в социальных сетях.

Ефременкова рассказала, что в палате, куда ее положили с сыном, совсем нечем дышать.

Близнецы Ефременковой родились около полугода назад недоношенными. С самого рождения звездная мама тщательно следит за здоровьем малышей. Зимой дети уже болели, но тогда простуда была не такой серьезной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Юлия Ефременкова собирается потратить деньги покойной матери на подарки детям.

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