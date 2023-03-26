Путин назвал страны Запада «зачинщиками и подстрекателями» конфликта на Украине

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Президент России подчеркнул, что поставками оружия Киеву власти государств ЕС и США пересекают все мыслимые и немыслимые красные линии.

Президент России Владимир Путин назвал западные страны «зачинщиками и подстрекателями конфликта на Украине». Об этом лидер заявил в интервью Павлу Зарубину.

Он отметил, что страны ЕС и НАТО делают это еще с 2014 года, когда с помощью их пособничества на Украине случился государственный переворот.

«Да, я же много раз об этом говорил: там можно упрекнуть даже бывшее руководство в каких-то ошибках, но это их внутреннее дело — самой Украины», — сказал Путин.

Президент также отметил, что Запад пересекает все мыслимые и немыслимые красные линии поставками оружия на Украину. Лидер России добавил: на фоне смены власти в Киеве, Россия была вынуждена защитить население Крыма, а затем в итоге и поддержать Донбасс.

«Они делают вид, что они тут ни при чем. Это они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот еще миллионы боеприпасов передают, технику и так далее», — подытожил российский лидер.

Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса от тирании киевского режима идет с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщил о ее начале после просьбы ДНР и ЛНР оказать военную поддержку и помочь регионам в борьбе с неонацистами. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии в виде безжалостных обстрелов ВСУ.

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