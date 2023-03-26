Камеры наблюдения зафиксировали момент сильнейшего взрыва в Тульской области

Фото, видео: ВКонтакте / Киреевск Барахолка; 5-tv.ru

В результате происшествия пострадали двое молодых людей.

В Тульской области прозвучал сильный взрыв. Об этом сообщили местные жители. Камеры видеонаблюдения зафиксировали хлопок в момент происшествия. Причины и обстоятельства ЧП выясняются. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры.

ВЗРЫВ В ТУЛЕ. Фото: ВКонтакте / Киреевск Барахолка / Наталья Лещенко

По данным источника, взрыв погремел днем на территории частного участка в Киреевске. Воронка была обнаружена в огороде дома на улице Дорожников. Всего в результате инцидента пострадали три жилых дома, а также четыре хозяйственные постройки, находящиеся поблизости в жилом секторе.

Также известно о двух пострадавших местных жителях. Осколочные ранения получили молодые люди. О погибших не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на прошлой неделе в Тульской области упал беспилотник.