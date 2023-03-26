«Уснул и не проснулся»: подробности смерти 30-летнего чемпиона мира по фристайлу Кротова

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; Владимир Трефилов; 5-tv.ru

Спортсмен скончался совершенно внезапно. Причина смерти молодого чемпиона до сих пор остается загадкой.

Старший тренер соборной РФ по фристайлу в дисциплине «акробатика» Александр Понгильский раскрыл подробности смерти 30-летнего чемпиона мира по фристайлу Павла Кротова. Подробной информацией он поделился эксклюзивно с сайтом 5-tv.ru.

«Он в Ярославле был в своей квартире», — сообщил Понгильский.

Тренер уточнил, что Кротов лег спать ночью, а утром не проснулся. Однако пока Понгильский воздержался от рассказов о спортсмене. Он отметил, что сперва надо похоронить чемпиона, а потом уже делиться воспоминаниями о нем.

«Все узнаем в понедельник, потом будем говорить», — рассказал тренер о предстоящем 27 марта вскрытии.

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области также дал комментарий 5-tv.ru.

«В понедельник будет вскрытие, после дадут официальный комментарии. В последнее время он проживал не в Ярославле, поэтому где он умер мы пока не знаем», — сообщили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно о смерти чемпиона мира по фристайлу Павла Кротова.