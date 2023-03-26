Киевлян предупредили об ухудшении состояния воздуха

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Местным жителям рекомендуют закрыть окна и пить больше воды. С чем все это может быть связано?

В Киеве резко ухудшилось состояние воздуха. Об этом пишет Telegram-канал «Київ city». По данным сообщения, скорее всего, это связано с метеоусловиями, которые способствуют накоплению и содержанию вредных примесей в воздухе.

«Рекомендуем закрыть окна и пить больше воды», — говорится в сообщении.

По информации канала, Киев занимает восьмое место среди городов с самым грязным воздухом в мире.

Прежде стало известно, что всего лишь 0,001% населения планеты дышит воздухом, который имеет безопасный уровень загрязнения. Опасения у ученых вызывает состояние воздуха в Южной и Восточной Азии. По статистике, в этих регионах умирают 6,7 миллиона человек в год от плохой экологии.

В начале февраля в Красноярске зафиксировали рекордные показатели загрязнения воздуха. Хуже всего ситуация обстоит в поселке Солонцы и Академгородке.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский штат Огайо оказался в зоне сильнейшего экологического бедствия. Американцы наблюдали за тем, как гибнет и рыба водоемах, и деревья и делились снимками в соцсетях. В сети катастрофу прозвали «Чернобыль лайт».