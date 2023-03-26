Звезду Маrvеl Джонатана Мейджорса обвинили в удушении и домогательствах

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На данный момент актер находится под стражей.

В Нью-Йорке арестовали звезду вселенной Marvel 33-летнего Джонатана Мэйджорса. Его обвиняют в удушении, нападении и домогательствах. Об этом сообщает издание Sky News, ссылаясь на заявление представителя департамента полиции штата в США.

Причиной ареста звезды фильмов «Крид III» и «Человек-муравей и Оса: Квантомания» стало его участие в домашнем конфликте с 30-летней женщиной. По данным источника, пострадавшая получила легкие травмы головы и шеи, после чего она была доставлена в больницу.

Как отмечает издание, потерпевшая сообщила в полицию, что на нее напали. После этого сотрудники правоохранительных органов приехали по вызову в квартиру на Манхэттене.

«Офицеры без происшествий поместили 33-летнего мужчину под стражу», — сообщает издание.

Прежде была информацию, что создателя мультсериала «Рик и Морти» Джастина Ройланда обвинили в домашнем насилии. Этот инцидент произошел в мае 2020 года, тогда Ройланда обвинили в нанесении телесных увечий, а также в незаконном лишении свободы другого человека, которое сопровождалось угрозами, насилием. Свою вину обвиненный так и не признал.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда фильма «Блондинка в законе» Риз Уизерспун разводится с мужем.