Песков объяснил незапланированно долгое общение Путина и Си Цзиньпина в Москве

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Переговоры лидеров РФ и КНР длились более четырех часов. Что было на повестке?

Неформальное общение главы РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве получилось незапланированно долгим из-за настроя собеседников и количества необходимых для рассмотрения вопросов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире федерального канала.

По словам официального представителя Кремля, беседа двух лидеров действительно получилась неожиданно затяжной. Неформальные российско-китайские переговоры в Москве, как отмечалось ранее, длились четыре с половиной часа.

«Это говорит о настрое двух руководителей, о доверительном духе и содержательности их общения», — прокомментировал Песков.

Китайский лидер прибыл в Россию с государственным визитом 20 марта. В столице он находился пару дней, однако за это время Си Цзиньпин и Владимир Путин провели неформальную встречу и официальные переговоры. По итогу визита председателя КНР в Москву были достигнуты практически все соглашения по новому проекту газопровода «Сила Сибири — 2» из России в Китай.

Ранее 5-tv.ru писал, что западные СМИ призвали США к ответным действиям из-за укрепляющегося альянса РФ и КНР.