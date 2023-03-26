Сутки без сознания: Безрукова серьезно пострадала из-за случайной травмы
Ирина Безрукова серьезно пострадала из-за случайной травмы
Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко
Актриса честно рассказала о прошлом, которое не дает ей покоя.
У Ирины Безруковой есть маленький недостаток во внешности, которые поклонники списывают на неудачную пластику. У артистки асимметрия век. Один глаз — круглый, а второй словно прищуривается. Такой дефект не сильно бросается в глаза. Однако он у актрисы еще с детства, из-за тяжелой травмы головы. Об этом женщина рассказала в своем блоге в Instagram*, устав от постоянных вопросов про ретушь или «неудачную» пластику.
Школьницей Безрукова проводила летние каникулы у бабушки в деревне. У пожилой женщины была своя корова и высокий сеновал. Будущая актриса все время пыталась залезть на него: одна из таких попыток едва не обернулась трагедией.
«Как-то раз я подумала, что если спрыгну с него, то полечу как птичка. Но план не сработал, и я приземлилась прямо лбом в лежавший на земле камень», — рассказала актриса.
Около суток Безрукова была без сознания и получила сильное сотрясение мозга. В итоге, у нее появилась асимметрия лица, поэтому глаза стали разными.
Ирина Безрукова.
Со временем актриса научилась позировать перед камерами таким образом, чтобы дефект был незаметен. Но особенно он виден, когда у Безруковой яркий макияж для спектакля или съемок в кино. Впрочем, артистка давно смирилась с такой особенностью внешности.
«Ну вот, поделилась с вами своим секретом. Теперь вы все будете это замечать. Согласитесь, наше детство не сравнится с детством современных детей. Удивительно, как мы все выжили», — написала знаменитость.
Ранее 5-tv.ru писал, что «постаревшая» Безрукова вышла на связь с фанатами из больничной палаты.
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