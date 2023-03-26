Беременная дочь певицы Славы сообщила о тревоге перед родами: «Бумажки подписывала»

Фото: Instagram* / sasha_morozova_who_is

Александра Морозова прошла обследование в больнице, которое ее совсем не порадовало. Что происходит с юной особой?

В начале года дочь певицы Славы, 24-летняя Александра Морозова, сообщила о том, что скоро в звездной семье случится пополнение. Начинающая певица находится на последних месяцах беременности. Малыш родится на свет в апреле. Творческая семья ждет мальчика. Имя ребенка пока держится в секрете.

На днях дочь Славы прошла дородовое обследование. По словам девушки, это посещение врача сильно отличалось от предыдущих. В Instagram* будущая мама написала, что на приеме был целый консилиум из специалистов, которые осматривали ее и спрашивали о самочувствии. Также Морозова заполнила все необходимые документы перед родами.

«Бумажки я подписывала, и всех было так много… Вроде бы все нормально, но этот прием сильно отличался от тех, которые были раньше, поэтому я в таких смешанных чувствах», — рассказала девушка.

Беременная призналась, что поход в клинику очень встревожил ее, так как раньше она сдавала анализы только у одного врача, а теперь ситуация резко поменялась.

Прежде будущая мама жаловалась на лишние килограммы, которые пришли во время беременности. Однако девушка уверена, что сбросит вес так же быстро, как и набрала. Пока что Морозова не собирается отказывать себе и ребенку в любимых деликатесах.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Славы рассказала о самой дорогой покупке для будущего малыша.

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