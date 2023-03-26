«Перевозят по ночам»: Путин раскрыл судьбу западных поставок оружия ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Иностранцы продолжают спонсировать киевский режим, что приводит к еще большим жертвам среди мирного населения.

Глава РФ Владимир Путин рассказал, как Вооруженные силы РФ избавляются от вражеского оружия, которое Запад поставляет на территорию Украины скрытно по ночам. В эфире федерального канала президент сообщил, что российские военные пытаются уничтожать поставки ВСУ еще в процессе подвоза в зону спецоперации.

«Что-то удается сделать нашим военным, что-то — нет. Перевозят скрытно, по ночам. Но то, что удается достать, — достают. Но такая цель, конечно, есть», — прокомментировал Путин.

Глава государства подчеркнул, что ни у кого не должно оставаться сомнений, что российские солдаты работаю «спустя рукава». По его словам, ВС РФ делают все возможное для реализации задач СВО.

Накануне Путин оценил объемы поставок вооружения на Украину. Он отметил, что страны Запада оказывают помощь ВСУ в «приличных количествах» и она представляет угрозу для российской стороны.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии.