Путин назвал завистниками тех, кто говорит о зависимости Москвы от Пекина
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Президент РФ дорожит российско-китайскими отношениями, которым настойчиво пытались помешать другие страны. Почему этот союз так настораживает Запад?
О зависимости России от Китая говорят завистники. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в интервью на одном из федеральных телеканалов.
«Это говорят не скептики, а завистники», — заявил глава российского государства.
Он также отметил зависимость экономики всей Европы от Китая, которая увеличивается гораздо быстрее, чем некую мнимую зависимость РФ. Товарооборот у КНР с европейскими странами растет очень высокими темпами, отметил Путин.
«Так что все наоборот. Пусть они лучше о себе подумают», — резюмировал президент РФ.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию 20 марта по приглашению Владимира Путина. Главы государств провели несколько переговоров, которые очень насторожили Запад. Российско-китайский союз называют угрозой для европейских стран.
Владимир Путин в ответ на возникшую реакцию заявил, что сотрудничество России и КНР прозрачно и не несет никакой опасности для Запада.
«Мы очень дорожим нашими взаимоотношениями и уровнем, которого достигли за последние годы», — отметил Путин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США призывают к ответным действиям из-за растущего альянса РФ и КНР.