Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

«Коллективный Запад» продолжает спонсировать киевский режим. Жители Донбасса мечтают о том дне, когда террористы исчезнут навсегда.

Запад пытается помешать сближению России и Китая, в частности с помощью попыток организовать переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал политолог Андрей Кошкин.

По мнению эксперта, состоявшиеся переговоры Путина и Си Цзиньпина настолько пугают западные страны, что они пытаются придумать любой способ ликвидировать последствия этой встречи в политическом мире.

«Одно из направлений — заставить Китай встретиться с Зеленским, уговорить Си Цзиньпина занять нейтральную позицию», — отметил Андрей Кошкин.

Также он отметил, что Китай стремится выстроить мировой порядок и урегулировать конфликт на Украине, созданный США. А Америка, в свою очередь, пытается затянуть конфликт, в том числе с помощью переговоров Зеленского и Си Цзиньпина.

«Зеленский лишь хочет выполнить задачу, которую поставили ему в Вашингтоне — затормозить процесс сближения, насколько у него получится, Китая с Россией и отодвинуть возможность какого-то урегулирования, продолжать ставить палки в колеса, чтобы конфликт продолжался», — предположил политолог.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что сотрудничество России и Китая не несет угрозы для Запада. Более того, российско-китайский союз не скрывает своего военного сотрудничества и его целей, в отличие от манипуляций и хитрых схем США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как историческая встреча Путина и Си Цзиньпина отразится на будущем всего мира.