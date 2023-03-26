Фото, видео: www.globallookpress.com / john cummings; Личный архив Василия Шурова; 5-tv.ru

Почему активное вдыхание чужих феромонов провоцирует спокойствие или раздражительность? Как это связано с сексуальным влечением?

Иностранные ученые провели необычный эксперимент, по результатам которого стало ясно: активное вдыхание запаха пота другого человека может оказывать седативный эффект. То есть банально успокаивать человека, пишет Sky News. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru психиатр Василий Шуров оценил эти данным и вынес свой вердикт.

Эксперт отметил, что тема «ароматерапии» в принципе очень непростая. Органы, анализирующие запахи, — это органы чувств, появившиеся существенно раньше и слуха, и зрения. Вомероназальная область есть как у человека, так и у животных. Она играет исключительную роль и в половом поведении, и в построении иерархии, так как этот орган по запаху пота анализирует и уровень гормонов, и общее состояние организма. То есть позволяет определить привлекательность полового партнера и его здоровье.

«Представьте, во время танцев люди потеют и очень сильно привлекательность в этот момент может увеличиваться или положительные эмоции возникать. То есть пот однозначно играет роль, особенно в сексуальной привлекательности. Как источник феромонов, показатель уровня тестостерона в организме», — сказал Шуров.

Эксперт отметил, что если девушкам давать нюхать пот какого-нибудь «премиального», то есть состоятельного и влиятельного мужчины, это их будет как-то бодрить и успокаивать. Но, в общем, такой метод лечения весьма странный. Если есть тревожность, ее надо оценивать либо психотерапевтически, то есть прорабатывать причину тревожности, либо медикаментозно. Потому что вомероназальный орган у всех развит по-разному.

Таким образом, можно сделать вывод, что значимость запаха пота для всех разная. Будет ли он уменьшать тревогу или, наоборот, вызывать какое-то ненужное дополнительное половое возбуждение, большой вопрос. Поэтому, если вы столкнулись с тревогой, и она не проходит больше двух недель, то лучше всего обратиться к специалисту.

«И попытка нюхать чужой пот окружающими может интерпретироваться, как действительно ненормальное поведение», — заключает психиатр.

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