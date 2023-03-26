«Мне вас жаль»: блогера Гоар Аветисян пристыдили после операции по уменьшению груди

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Несмотря на негатив, визажистка считает, что изменения во внешности пошли ей на пользу.

Популярный блогер и визажист Гоар Аветисян известна не только своими великолепными работами, но и постоянными попытками преобразить природную внешность. Недавно девушка легла под нож хирурга, чтобы сделать операцию по уменьшению груди.

Знаменитость спокойно пережила хирургическое вмешательство, поэтому восстановление идет довольно легко. На днях девушка опубликовала фотографию в топике, который подчеркивает изменившуюся грудь. Пользователи, правда, не оценили такие улучшения и на блогера посыпался шквал негативных комментариев, которые Аветисян не смогла оставить без ответа.

«Больше не спрашивайте, почему я уменьшила грудь и не пишите мне, что прошлая шла мне больше», — написала блогер в Instagram*.

Визажист отметила, что до сих пор носит специальное белье, а ночью спит в бандаже. И окончательный результат будет только через две-три недели.

«И вы увидите, что мне так гармоничнее», — заявила Гоар.

Instagram* / goar_avetisyan

Также она посетовала на то, что боль большой груди могут понять только те, кто познал ее проблему.

«Это мечта всей нашей жизни иметь маленькую грудь и ходить без лифана, режущего плечи», — пожаловалась блогер.

Аветисян пообещала: когда процесс заживления закончится, подписчики удивятся размерам груди. Однако она больше не будет вываливаться, как прежде.

«Если вся моя изюминка была только в ней, то мне вас жаль», — подытожила Аветисян и отметила, что красота — в глазах смотрящего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гоар Аветисян идет на немыслимые жертвы ради тела мечты.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.