Путин заверил, что сотрудничество РФ и Китая не создает угроз для Запада

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Москва и Пекин не стремятся скрыть своего военного сотрудничества, ведь его цели более чем прозрачны. Чего не скажешь о хитрых схемах США.

Глава РФ Владимир Путин заявил, что в сотрудничестве России и Китая нет ничего секретного. Он опроверг утверждения о том, что партнерство стран может навредить Западу. По словам президента, Россия и КНР не стремятся к военному союзу.

«Мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия. Мы не скрываем, оно прозрачное», — сообщил Путин в интервью для федерального телеканала.

Глава государства отметил, что Москва проводит совместные учения не только с Пекином. Путин называет такое взаимодействия «военным сотрудничеством». По его словам, РФ и КНР не строят «военный союз», в отличие от Запада, где нацелены на строительство новых осей.

Накануне американские СМИ запестрили заголовками об исходящей опасности от укрепляющегося союза КНР и РФ. По мнению журналистов, сотрудничество стран может спровоцировать перестройку мирового порядка, к чему США и их партнерам стоит приготовиться.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Москву по приглашению Владимира Путина. В России китайский лидер пробыл до 22 марта. За это время главы государств провели несколько переговоров и обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, а также региональные и глобальные проблемы. Путин по итогам бесед заявил, что почти все параметры по новому проекту газопровода «Сила Сибири — 2» согласованы. Также был подписан договор о всеобъемлющем партнерстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала переговоры Путина и Си Цзиньпина волной, прошедшей по миру.