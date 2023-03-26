Путин: в планах Запада создать «глобальное НАТО»

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua

Президент России указал на проблемы, которые ряд стран сегодня предпочитает игнорировать. Есть ли шанс избежать фатальных ошибок?

«Коллективный Запад» в стремлении подчинить себе всех и каждого надеется создать «глобальное НАТО». Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, указав миру на реальные проблемы, которые сегодня опрометчиво игнорировать.

Российский лидер добавил, что привлечь к «глобальному» альянсу, чьи задачи и цели крайне опасны, планируется новые регионы мира.

«Мы не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество. И в сфере военно-технической. Но у нас все прозрачно. Там нет ничего секретного. Мы и учения проводим. Не только с Китаем, но и с другими странами, <…> несмотря на события в Донбассе. <…> Но это не военный союз. А что делают США? Они создают все новые и новые союзы. И это как раз дает основание западным аналитикам, политологам говорить о том, что Запад строит новые оси», — подчеркнул Владимир Путин в интервью для одного из федеральных телеканалов.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о ситуации на Украине сегодня.