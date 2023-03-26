«Смерть в рассрочку»: военный эксперт оценил угрозу от снарядов с обедненным ураном

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde; Личный архив Виктора Литовкина; 5-tv.ru

Может ли применение урановых боеприпасов привести к быстрой экологической катастрофе?

Снаряды с обедненным ураном, которые западные страны могут поставить на Украину, на долгие годы оставят после себя радиационную пыль. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, что это своего рода «смерть в рассрочку». По его словам, у России тоже есть бронебойные снаряды, но они не заражают местность, так как отличаются от западных снарядов.

«У нас снаряды не с обедненным ураном, у нас снаряды с вольфрамом для танков, которые пробивают броню любой толщины. Это англичане или американцы ставят урановый сердечник, потому что он дешевле вольфрамового. Тем более вольфрама у них нет, так как вольфрам — редкоземельный металл. А мы ставим в сердечник вольфрам. Он броню пробивает, но не оставляет радиационной пыли и не заражает местность», — объяснил эксперт.

А вот снаряды с обедненным ураном, отметил Литовкин, на долгие годы оставляют после себя радиационную пыль. Эксперт подчеркнул, что это спровоцирует вспышку раковых болезней у людей. Кроме того, радиационная пыль останется на траве, которую будут есть животные, на овощах, деревьях, фруктах.

«Они стреляют снарядами, которые потом оставляют еще смерть в рассрочку. Потому что одно дело, когда этот снаряд поразит танк, а другое дело, что еще после того, как он поразит танк, территория будет заражена. <…> Но тут причина в чем? Они же стреляют на чужой территории. Поэтому им не жалко зараженной местности, им не жалко, что люди потом будут болеть», — отметил Литовкин.

Ранее 5-tv.ru писал, что у России есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.