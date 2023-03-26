Чемпион мира по фристайлу Павел Кротов умер на 31-м году жизни

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Что произошло со знаменитым спортсменом? Можно ли было предотвратить трагедию?

Чемпион мира 2021 года по лыжной акробатике Павел Кротов умер на 31-м году жизни. Об этом сообщили представители Федерации фристайла РФ, опубликовав пост в социальной сети ВКонтакте.

«Многим Павел запомнился как добрый, отзывчивый и храбрый человек. Коллектив Федерации фристайла России выражает глубокие и искренние соболезнования семье, близким и коллегам Павла Кротова», — сказано в публикации.

Причины смерти не называются. Спортсмен стал золотым медалистом по фристайлу в позапрошлом году в рамках командного турнира. Там же он получил третье место в личном первенстве.

Кроме того, в послужном списке Кротова две победы на этапах мирового Кубка, четыре серебра. В сезоне-2019/20 мужчина стал вторым в зачете мирового Кубка по акробатике. В 2018 году на Олимпийских играх Кротов занял четвертое, а в 2014-м десятое место.

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