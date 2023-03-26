ТОП-7 болезней, стремительно убивающих мужчин в расцвете сил

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Многие представители сильного пола пренебрежительно относятся к своему здоровью.

Российские мужчины живут почти на десять лет меньше, чем женщины. Такие данные приводит Минздрав. Издание KP.RU перечислило семь «мужских» проблем со здоровьем, которые могут доставить много неприятностей сильному полу и даже привести к смерти.

Атеросклероз

Содержание эстрогена в организме мужчины ниже, чем у женщины. Этот гормон нормализует уровень холестерина, который напрямую связан с атеросклерозом. Именно поэтому представители сильного пола склонны к образованию бляшек на стенках сосудов.

Инфаркт миокарда

Мужчины больше склонны к образованию излишков висцерального жира («пивному животику»). В нормальном количестве такой жир защищает органы брюшной полости от травм и охлаждения и является дополнительным источником энергии. Но когда висцерального жира слишком много, он повышает вероятность инфаркта миокарда.

Аневризма аорты

У мужчин эта болезнь встречается в пять раз чаще, чем у женщин. Аневризма аорты — это расширение ее участка из-за патологий в структуре стенок. Дело может дойти даже до операции, которую иногда приходится проводить экстренно.

Камни в почках

Из-за особенностей строения мочеполовой системы мужчина при выходе камня частя испытывает адские боли. У женщин этот процесс проходит намного проще. Но «женские» камни обычно больше по размеру. Удалить их может только хирург.

Болезнь Паркинсона

Это медленно прогрессирующая нейродегенеративная болезнь. От нее чаще страдают мужчины. И снова дело в умеренной выработке эстрогена. В организме болеющего человека погибают нейроны головного мозга, которые отвечают за выработку дофамина. Из-за этого движения становятся медленными и скованными, начинается тремор, человек сутулится, хуже чувствует запахи, у него начинаются проблемы с давлением, нарушается сон и появляется депрессия.

Подагрический артрит

Когда почки хуже начинают выводить мочевую кислоту из организма, она накапливается и образует в тканях кристаллы уратов. Это становится причиной появления шишек и наростов на суставах. Так и выглядит подагрический артрит.

Грыжи

Паховая грыжа — патология нижней части брюшной стенки. При ней органы брюшины (часть кишечника, мочевой пузырь или селезенка) выпадают в область пахового канала. Более четверти всего населения мужского пола могут столкнуться с такой проблемой.

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