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Киев ведет информационно-психологическую спецоперацию в регионе.

Житель города Гуляйполе, расположенного на подконтрольной Украине части Запорожской области, устроил самосуд над боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью РИА Новости рассказал член главного совета администрации субъекта Владимир Рогов.

«Один из боевиков президента Украины Владимира Зеленского пытался избить местного жителя, но тот дал отпор, забрал оружие, убил обидчика и ранил еще троих его сослуживцев», — сказал собеседник агентства.

По словам Рогова, местная власть хочет обвинить мужчину в том, что он поддерживает Россию и выставить ситуацию в виде бытового конфликта.

Перед этим сообщалось, что киевский режим ведет информационно-психологическую спецоперацию в регионе для снижения бдительности российских военных и общественности. Кроме того, ВСУ готовят наступление. Военный эксперт Юрий Кнутов подчеркивал, что относиться к планам боевиков необходимо серьезно.

Россия продолжает денацификацию и демилитаризацию Украины, начатую в феврале прошлого года. Конечная цель российских военных — прекращение геноцида мирных граждан со стороны Киева.

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