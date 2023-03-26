WP призвала США к ответным действиям из-за растущего альянса РФ и КНР

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Председатель Китая Си Цзиньпин 20–22 марта находился в России с официальным визитом. Лидерами стран обсуждалась общемировая ситуация.

Американское издание The Washington Post призвало Штаты и их союзников ответить на растущий российско-китайский альянс. По мнению журналистов, последний способен изменить миропорядок.

«Так же глубоко, как это сделали Соединенные Штаты полвека назад», — уточняется в материале.

Авторы подчеркивают, что РФ и Китай единит «опасение окружения» со стороны Североатлантического альянса и США. В Москве рассматривают расширение НАТО на восток, как экзистенциальную угрозу, а у Пекина есть опасения, что Белый дом сделает попытку создания Индо-Тихоокеанской версии военно-политического блока.

The Washington Post считает, что китайская сторона сегодня делает со Штатами то же, что сделал Вашингтон против СССР в 70-е. Газета уточнила, что тогдашние американские власти «разыграли китайскую карту», противопоставив Китай и Советский Союз.

«Китай показал, что готов разыграть то, что можно назвать „картой России“, чтобы противостоять тому, что Си (Цзиньпин - Прим. ред. ) считает попытками США окружить Китай и сдержать его экономический и военный подъем», — пояснили обозреватели.

Россия, по их соображениям, нуждается в Китайской народной республике (КНР), чтобы увеличить нефтяные, газовые и зерновые закупки.

Председатель КНР Си Цзиньпин 20–22 марта находился в России с государственным визитом. Лидерами стран обсуждалась общемировая ситуация.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в США отреагировали на встречу президента РФ Владимира Путина и Си Цзиньпина.