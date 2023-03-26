«Запад обеспокоился»: Россия может разместить ядерное оружие у границ США после Белоруссии

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Как в Вашингтоне и Брюсселе отреагируют на решение Владимира Путина о хранении ядерных боеголовок на территории соседней страны, рассказал политолог Дмитрий Солонников.

На Западе обеспокоились из-за решения президента РФ Владимира Путина разместить ядерное оружие на территории Белоруссии. В перспективе это может говорить о том, что оно появится и у границ США. Об этом 5-tv.ru сообщил политолог Дмитрий Солонников.

«Запад обеспокоился, потому что он сейчас во всех действиях России априорно будет искать некий негатив для себя, а любое действие Владимира Путина будет истолковано как попытка агрессии против Запада — чтобы Запад имел моральное право поставлять оружие на Украину, атаковать Россию и требовать ее уничтожения. Поэтому любые действия России, которые сейчас носят ответный и оборонный характер будут истолкованы Западом как попытка нападения на этот самый Запад и Европейский Союз», — рассказал Дмитрий Солонников о реакции западных политиков на решение Владимира Путина.

Политолог подчеркнул, что Москва не нарушает своих международных обязательств о нераспространении ядерного оружия. Ведь она не передает его Минску, а просто размещает для хранения на территории союзного государства. Вашингтон делает так десятилетиями.

«США размещают свое оружие на территории европейских государств рядом с российскими границами. Почему мы не можем размещать свое оружие на территории других государств? Ничего нам в этом не мешает. Теоретически можем говорить о возвращении ядерного оружия на Кубу, в Венесуэлу, Никарагуа — пожалуйста», — отметил политолог.

В заключение собеседник 5-tv.ru рассказал, как Запад может отреагировать на решение Владимира Путина о размещении ядерных боеголовок в Белоруссии.

«Конкретно на это (заявление — Прим. ред.) действий не будет. Будет продолжаться наращивание вооружений в Европе. США будут пододвигать к границам России ядерное оружие. Оно будет появляться в новых странах-членах НАТО. Вот сейчас примут Финляндию, разное оружие США появится и там. Это будет происходить. Но говорить о том, что это ответ на конкретное заявление — нельзя. Это просто постоянная политика, которую практикуют США и европейские государства», — подытожил Дмитрий Солонников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия собирается разместить на территории Белоруссии только тактическое ядерное оружие. Специальное хранилище для него будет построено в республике к 1 июля. Прежде Москва помогла Минску переоборудовать десять самолетов для применения ядерного оружия и передала ему способные запускать ядерные боеголовки комплексы «Искандер».