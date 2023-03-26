Кирилл «Руки-базуки» окончательно потерял человеческий облик на Бали

Фото, видео: Instagram* / ruki_bazuki_official

Уже несколько месяцев синтоловый качок живет в Индонезии, продолжая «совершенствовать» свою внешность.

Синтоловый качок из Пятигорска Кирилл Терешин, известный также как «Руки-базуки» довел своих подписчиков до истерики новыми видео в личном блоге. В одном из роликов он показал, как пьет кокосовое молоко, причмокивая раздутыми губами и с трудом выговаривая слова. Хотя типичный говорок знаменитый блогер не утратил, он еще узнаваем. В другом ролике Кирилл просто демонстрировал свой «тюнинг» на фоне живописного пляжа — увеличенные скулы, заостренный подбородок, губы и осветленные волосы и так далее. Ну и тряс искусственными бицепсами — тут ничего нового.

На протяжении нескольких лет Терешин с нескрываемым удовольствием шокирует публику. После первых попыток накачать мышцы синтолом он пережил ряд операций. Умопомрачительные объемы жировой кислоты, которые он вводил, вызвали проблемы со здоровьем, теперь огромные шары на его руках покрыты шрамами — врачи удаляли инородные вещества, разъедавшие живые ткани. В комментариях парня называют «Руки-гниюки». Но ему все равно.

Очевидно, Терешин решил не останавливаться на руках и взялся за все тело. Теперь он немного напоминает другого фрика Александра Шпака, только татуировок меньше и клыков нет. Возможно, пока нет. «Руки-базуки» уже не похож на себя, да и на человека в принципе. Зато у него становится все больше подписчиков, и интерес к персоне не утихает. Что еще может быть нужно блогеру? Здоровье что ли?

Стоит отметить, девушек внешний вид Терешина не отпугивает. Даже наоборот, к нему как магнитом притягиваются такие же «усовершенствованные» версии женщин. Все вместе они трясут силиконом у бассейна, проводят прямые эфиры и наслаждаются солнцем Бали. И намекают фолловерам на насыщенную интимную жизнь своей компании. Стоят ли популярность и закаты на пляже истерзанного операциями тела — известно только самому Кириллу. Его глаза излучают радость. И кокосы, говорит, очень вкусные.

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