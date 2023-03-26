Британцы раскритиковали свою армию после просьбы генерала Бэрронса к Путину

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Жители Соединенного Королевства предположили, сколько времени потребуется ВС РФ для взятия под контроль Вестминстерского дворца.

Читателей британского таблоида Daily Mail возмутило состояние вооруженных сил страны после необычной просьбы отставного генерала Ричарда Бэрронса к президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее экс-командующий объединенными войсками заявил, что армия Великобритании потеряла в боеготовности из-за недостаточного финансирования. По этой причине Бэрронс попросил Путина предупредить за пять-десять лет, если Россия надумает напасть, чтобы у Лондона были шансы защититься.

Это спровоцировало массу комментариев со стороны британских читателей. Одни удивлялись противоречиям в СМИ, другие сетовали на армию, третьи обсуждали боевые возможности России.

«То говорят, что Россия слабая и растеряла свое вооружение, то она сильна, и мы должны опасаться ее!»

«Может быть, Западу перестать дразнить медведя и начать использовать дипломатию?»

«Если мы не можем остановить даже маленькие суда в наших водах, что уж говорить про российский флот?»

«Если русские высадятся в пятницу, то к утру понедельника займут Вестминстерский дворец. А граждане и пресса так и будут переживать о томатах и закупках туалетной бумаги»;

«Две русских атомных бомбы превратят весь остров в стекло. Им даже не нужно отправлять живую силу», — возмутились читатели Daily Mail.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как британский генерал Ричард Бэрронс объяснил, почему НАТО избегает вооруженного столкновения с Россией.