Высший пилотаж: как российские летчики хранят славные традиции спортивной авиации

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Ветераны российского авиационного спорта надеются на энтузиазм молодежи, стремящейся в небо.

Пентагон все еще возмущен грубой работой, а мы считаем филигранной техникой пилотирования. А что говорят те, кто знает наизусть правила поведения в небе? Написанные, кстати, во многом русскими асами — расскажет Анна Воропай.

Скорость 800 километров в час. Расстояние от крыла до крыла порой не более метра. Запредельные перегрузки. Идеальная слаженность. А что в одиночку творит в небе эта эффектная миниатюрная блондинка!

Светлана Капанина — самый титулованный пилот Книги рекордов Гиннеса в мировой спортивной авиации. Чемпионкой мира в самолетном спорте она становилась 41 раз, семь раз завоевывала титул абсолютной чемпионки. Вот она — рядом с именным самолетом.

Сейчас Капанина, помимо основной работы летчика-инструктора первого класса знаменитого КБ «Сухого», активно готовит молодежь ко взлету на немыслимые высоты. Кому как не ей знать, как провести машину буквально в игольное ушко, как вот эти небесные врата в Китае. Ей и после почти 35 лет в небе рекордов мало. Сейчас осваивает вертолет.

«На Западе народ так долго не летает — у них не хватает здоровья выдерживать такое количество перегрузок. Русский народ — он довольно сильный, чисто физически всегда был сильный. А самолетный спорт — спорт сильных», — рассказала Светлана Капанина, семикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу.

Русские в небе действительно способны на невозможное. Многие фигуры высшего пилотажа названы в честь наших летчиков-испытателей. Колокол Квочура, чакра Фролова, кобра Пугачева. Вот она, кстати, на службе Голливуда. В фильме ее исполняет Том Круз.

Как выполнить тот же «колокол» на еще советском Як-52 показывает совсем не экранный герой — трехкратный абсолютный чемпион мира по пилотажу Георгий Каминский.

Самолет стоит в ангаре — в серпуховском авиаклубе ждут, когда поле просохнет. А пока на земле рассказывает о том, как вообще в небе создают эти невероятные фигуры.

«Наверное, где-то кто-то когда-то продумывал, как самолет может двигаться. Где-то были случаи, когда случайно получалось какое-то положение, потом люди просто продумывали», — рассказал Георгий Каминский, трехкратный абсолютный чемпион мира по пилотажу на планерах.

Он все просчитывает внизу, а наверху — смеется во время перегрузок. Единственный в истории пятикратный абсолютный чемпион Европы. Петербургский пилот Михаил Мамистов. Это о нем писали: французский летчик преклонил колени перед русским.

«Было такое. Ну, в шутку, конечно. Но этим он показал, что они уважают нашу российскую школу высшего пилотажа. Это не лично ко мне было, а ко всей нашей команде. Они о многих говорят — мы в основном сражаемся с русскими, потому что это самые сильные, самые опытные соперники», — рассказал Михаил Мамистов, трехкратный абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу.

Именно французы переняли еще советскую систему подготовки летчиков. Возрождать то, что растеряли в 90-х, начали во Всероссийской федерации авиационных гонок. После 30-летнего перерыва они вновь проводят соревнования по высшему пилотажу на реактивных самолетах. Сначала — российские, в этом году будут и мировые.

«Высший пилотаж на реактивных самолетах — это, наверное, уникальная вещь в принципе для всего мира. Нигде в мире, кроме как в СССР, не летали высший пилотаж на реактивных самолетах По крайней мере массово и на постоянной основе», — рассказал Дмитрий Мотин, президент Всероссийской федерации авиационных гонок.

Масса реактивного самолета в четыре раза больше, чем поршневого. Скорость — в два раза выше. Эти особенности требует от пилота больше силы, внимания и устойчивости к перегрузкам. Насколько они сильные — испытаем сами. Самое интересное начинается на высоте в два километра.

«Сейчас будет программа примерно похожая на ту, что показывают на чемпионатах», — рассказал Дмитрий Мотин, президент Всероссийской федерации авиационных гонок.

«Начинаем мы с переворота. И вот сейчас небо и земля поменяются местами Ухуу! Теперь заходим на мертвую петлю — и делаем полный круг в вертикальной плоскости», — рассказала корреспондент Анна Воропай.

Первым такой маневр выполнил русский летчик Петр Нестеров. Это стало началом мировой истории высшего пилотажа. Почти 110 лет спустя Алексей Иванов установил рекорд: сделал мертвую петлю 12 раз подряд. На реактивном самолете каждая из дюжины — намного длиннее.

«Этот самолет более инертный. И радиусы разворота, вхождения в фигуры, скорости — совсем другие, чем на поршневых самолетах. И перегрузки значительно длиннее», — Алексей Иванов, руководитель проекта «Русские авиационные гонки».

«При выполнении фигур высшего пилотажа летчики испытывают перегрузку около 10g. То есть вес тела увеличивается в 10 раз. Во время этого полета раза в два меньше. Но все равно неслабо так вжимает в кресло», — рассказала Анна Воропай.

20 минут незабываемых ощущений. И вот — посадка. По сравнению с пассажирским лайнером — мягкая и почти незаметная.

«Мне сейчас очень интересно, смогу ли я встать. Потому что, если честно, немножечко шатает», — призналась Анна Воропай.

Испытать такой же восторг мечтает Алексей Берсенев. В 16 лет он твердо решил стать пилотом.

«Когда ты тянешь ручку штурвала на себя, чувствуешь, как самолет тебя слушает. Это заставляет тебя смотреть на жизнь по-другому и просто дышать. Светлана Капанина делает такое что прям — заставляет вздрагивать дыхание», — Алексей Берсенев, курсант летной школы.

Кумирам многих поколений мальчишек летчикам-испытателям Виктору Пугачеву, Евгению Фролову, Анатолию Квочуру — уже за 70. У них уже есть смена — вот такие асы. Которые не позволили летать над Черным морем американскому беспилотнику. На этой неделе их наградили орденами Мужества.

«Получили команду на вылет и в составе двух экипажей выполнили полет на перехват», — рассказал летчик Василий Вавилов.

«Выполняли маневры, которыми пытались его заставить прекратить выполнение своего задания», — рассказал летчик Сергей Попов.

Конечно, такой способ облегчения баков на объект у наших границ не прописан ни в одном регламенте.

«Если все делать по инструкции — все одинаковые, один в один — тогда, наверное, не будет чемпионов мира, не будет мировых рекордов, каких-то достижений», — рассказал Георгий Каминский, трехкратный абсолютный чемпион мира по пилотажу на планерах.

В спортивной авиации с достижениями сейчас непросто. И дело не в том, что нас отстранили. Самым молодым пилотами в сборной — далеко за 50. Заканчиваются и летчики, и техника. А хочется, чтобы страна летала — как раньше.

«В каждом городе приличном был свой аэроклуб, в котором было самолетов 20, в который вот приходили ребята и там учились, летали. На этих самолетах. Сейчас такого конечно нет», — рассказал Владимир Котельников, двукратный абсолютный чемпион мира на Як-52.

Это возрождают в Сургуте — только здесь есть единственна в мире женская пилотажная группа. Это воздушное шоу девушки устроили в прошлом году — для бессмертного полка. Как и к народному шествию, присоединиться к команде могут все — на обучение берут даже 12-летних девчонок. Смелыми девушки себя не считают.

«С самолетами так ты никогда не можешь быть супер умелым. Если ты считаешь, что ты уже все умеешь, то тебе пора приземлиться и посидеть на земле», — рассказала Анастасия Бегункова, правый первый ведомый в пилотажной группе «Барс».

В ожидании полетов они отрабатывают фигуры на аэродроме. У каждой девушки основная работа: сотрудник газовой сферы или мастер маникюра. Но авиация — не хобби, и не развлечение для выходных. Стиль жизни. Диагноз.

«Огромное наслаждение, ощущение того, что действительно, да, ты сам управляешь этой машиной. Не кто-то за тебя летит, а сам летаешь, ты понимаешь, как вообще самолет летает и какие действия нужно сделать. Ощущения несравнимые ни с чем», — рассказала Дарья Диченко, левый ведомый пилотажной группы «Барс».

Возможно, эти девушки — и есть смена Светланы Капаниной. Пока легендарный пилот остается единственной в России женщиной в категории «анлимитед». Но именно сейчас и у нее, и у всей малой авиации — появляется надежда.

«Очень надеюсь, что в связи со всеми санкциями у нас будет намного лучше. Я думаю, все-таки восстановится и наше производство. Мы мечтаем летать на наших самолетах. И я думаю, эта мечта сбудется», — рассказала Светлана Капанина, семикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу.

Такие оптимисты они, современные кумиры. Сильные, смелые и скромные. Их не узнают в метро, они не получают гонорары футболистов. Чисто по-русски рассуждая — не в деньгах ведь счастье. Счастье — оно в небе.