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Благодаря усилиям Москвы страны Черного континента начинают осознавать свою значимость и самостоятельность на международной арене.

Россия готова поставлять зерно в Африку бесплатно — сенсационное заявление российского президента на этой неделе цитировали все новостные службы Черного континента.

Страны за столетия колониальной экспансии привыкшие к тому, что из них только постоянно выкачивали ресурсы, ошарашены предложением получить что-то даром, да еще в таких количествах, а речь о десятках тысяч тонн.

Хотя именно от России такого широкого жеста, пожалуй, можно было ожидать — памятуя о капитальных вложениях при Советском Союзе, о списанных долгах африканских стран на 20 миллиардов долларов. В конце концов, благодаря СССР страны Африки сбросили колониальное ярмо.

И там это помнят — недаром на парламентскую конференцию Россия-Африка приехали представители 45 государств континента, подавляющего большинства.

Там много обсуждали зерновую сделку — Россия не препятствует вывозу сельхозпродукции из Украины, в ответ ожидает от западных стран снятия ограничений по своему экспорту. На этой неделе впервые были опубликованы конкретные условия Москвы.

Среди основных — доступ для наших сухогрузов в западные порты, доступ к системам фрахта и страхования, разблокировка кораблей и счетов компаний-производителей удобрений. Сделку продлили на 60 дней, а не на 120, как прежде, и, вероятно, в последний раз. Потому таким важным было обращение российского президента к представителям африканских стран — Москва от своих обязательств в любом случае не откажется.

«Только при учете нашей позиции будет обеспечена справедливая и комплексная реализация черноморской „зерновой сделки“, и в зависимости от этого мы будем решать вопрос о дальнейшем нашем участии. Если мы все-таки примем решение не продлять эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно», — заявил Владимир Путин.

Россия готовит большой форум в Петербурге, куда приглашены уже не депутаты, а главы государств. Африка начинает осознавать свою значимость, свою самостоятельность на международной арене, ни одна из этих стран не вводила и не собирается вводить санкции против России, несмотря на давление со стороны своих бывших западных господ.

Госсекретарь Блинкен завершил свой африканский тур, буквально наступая на пятки президенту Макрону, который тоже прокатился по экс-колониям. В Африке 21 страна говорит по-французски. Но сейчас найти «общий язык» - значит выстроить равноправные партнерства. А с этим — туго.