Жительница Самары решила броситься под машину и раздеться на дороге после ДТП

Фото, видео: 5-tv.ru

От непоправимого автоледи уберегли сотрудники ГИБДД. Медицинское освидетельствование она проходить отказалась.

Жительница Самары пыталась броситься под машину и раздеться прямо на дороге после того, как попала в ДТП. Все это происходило на глазах сотрудников ГИБДД, которые и уберегли ее от непоправимого. Видео с происшествием появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, что автоледи сидит в патрульном автомобиле. Пока сотрудник ГИБДД оформлял протокол, она начала кричать и активно жестикулировать. После этого женщина открыла дверь и вырвалась на дорогу с криком «я пошла под машину бросаться!».

От гибели на проезжей части жительницу Самары спасли полицейские — оттащили ее с дороги. Однако вскоре женщина вернулась туда же и заявила: «Я сейчас разденусь!». Попытки стянуть с себя кофту тоже предотвратили сотрудники ГИБДД. После этого автоледи удалось отвести на тротуар и успокоить.

Как стало известно 5-tv.ru, эта сцена произошла после ДТП поздним вечером 25 марта. Женщина ехала вместе с двумя детьми, однако не справилась с управлением. Автомобиль занесло и выкинуло на трамвайные пути. Съехать с них не получилось из-за поломки.

Вскоре на место происшествия подоспели сотрудники ГИБДД. Они пригласили женщину-водителя оформить документы, а детей отдали приехавшему чуть позже отцу.

По предварительным данным, виновница ДТП села за руль в нетрезвом состоянии. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась. Протокол на нее все же составили.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с другой жительницей Самары. Она вышла на дорогу в стрингах и прямо там устроила эротический танец.