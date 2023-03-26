Последний шанс: почему Украина добивается кредита МВФ и что из этого выйдет

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Несмотря на колоссальные вливания в экономику Незалежной западных денег, их все равно катастрофически не хватает.

Международный валютный фонд (МВФ) подготовил большой транш для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. МВФ впервые готов выделить серьезные средства стране, на территории которой идут боевые действия. Главный вопрос — на каких условиях дают эти деньги в долг? Каждый кредит от МВФ — это всегда ежовые экономические рукавицы, в которых кредиторы держат заемщиков.

Россия по своему опыту помнит — когда в 90-е при Ельцине выпрашивали кредиты МВФ, нам диктовали вплоть до того, кто должен возглавлять правительство.

Если в цифрах, то в бюджете Украины сейчас зияет дыра примерно в 46 миллиардов долларов. Расходы в 84 миллиарда долларов значительно превышают доходы в 38 миллиардов.

Евросоюз обещал помощь — это 19,6 миллиарда долларов. И есть обязательства от США — еще 13,5 миллиарда. Но они все равно не покрывают потребности Киева. Потому и понадобился этот срочный, дополнительный транш от МВФ — 4,5 миллиарда в 2023 году. Всего до 2027 — 15,6 миллиарда долларов. Он должен удержать Украину от финансового краха.

Страна имеет кредитный рейтинг «CA» — по данным Moody's, предпоследний из возможных. Ступенька ниже — просто «C» — означает дефолт, куда Киев стремительно катится. В конце 2022-го долг Украины почти сравнялся с ВВП страны. При том что еще год назад соотношение было терпимым. Уже сейчас на обслуживание кредитов Киев тратит больше, чем на содержание армии. В 2023 году расходы на Минобороны Украины составили десять миллиардов долларов, выплаты по госдолгу Украины достигли 12 миллиардов.

Украина полностью перешла на внешнее содержание. Так, по подсчетам Кильского института мировой экономики, за минувший год западные страны направили более 120 миллиардов долларов помощи — оружием, в основном.

США — основной спонсор — дают больше, чем все остальные вместе взятые. В топе кредиторов Украины также Евросоюз — как организация. Далее — по отдельности — Великобритания, Германия, Канада, Польша, Франция. Но даже их закрома не резиновые, потому и решили прибегнуть к помощи МВФ. И это любопытно, ведь Фонд объединяет практически все страны мира, и все делают ежегодные взносы.

Россия — примерно по 12 миллионов долларов, почти по миллиарду в рублях. Если исполнительный Совет МВФ одобрит транш Украине — получится, что Москва профинансирует враждебный киевский режим. Есть надежда, что кредит застрянет при обсуждении в Совете, где есть представители и России, и Китая, и, к примеру, Саудовской Аравии. Всего в исполнительном совете 24 человека, но распределение голосов там исторически, как будто на съезде НАТО. Кажется, реформа МВФ назрела.