Рак, мертворожденные дети и уничтоженная экология: «обычная вещь» для использующих уран-238 Штатов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde/face to face; 5-tv.ru

Несмотря на все заверения Вашингтона о «неопасности» боеприпасов с обедненным ураном, по всему миру множатся печальные доказательства чрезвычайного вреда от этого оружия.

Боеприпасы с обедненным ураном массово применялись в боях трижды — в Кувейте, в Ираке и в Югославии — то есть всегда НАТОвцами и всегда на чужой земле. Говорят — вред не доказан. Но это лицемерие — в тех странах, на территории которых применяли такое оружие, фиксируют резкий рост числа онкологических заболеваний. Например, в той же Сербии, первые удары по которой страны западной коалиции нанесли в эти мартовские дни ровно 24 года назад.

Стоит напомнить, под каким заголовком вышел тогда авторитетный журнал Time: «Массовые бомбардировки открывают дорогу к миру». Нынешний американский посол в Сербии в годовщину бомбардировок выразил личные соболезнования всем жертвам югославских войн, что уже размывает ответственность, а далее призвал забыть прошлые обиды и укреплять партнерство с США.

Понятно, что с таким возвышенно пренебрежительным подходом к противнику нетрудно применить любое оружие. Все равно забудется. Японцы ведь забыли про Хиросиму.

Что такое обедненный уран и «балканский синдром», расскажет Сергей Хайдаров.

«Сербский народ никогда не забудет о своем горе, но я верю, что он достаточно силен, чтобы забыть о своих обидах», — написал в соцсети посол США в Сербии Кристофер Хилл.

То, что произошло на этом ж/д мосту — пример бесчеловечности. Ровно в тот момент, когда здесь проезжал пассажирский поезд, по нему отправили две натовские ракеты. Когда подоспела помощь и медики, сюда отправили еще два снаряда.

1999 год. Мост в ущелье Грделица и проезжающий по нему поезд на юге Сербии был атакован натовским истребителем F-15. Погибли 14 человек.

Но это не все жертвы от этих ракет. Боеголовки, которые ливнем обрушились на страну, были с обедненным ураном. НАТО тогда, да и сейчас, цинично уверяют, что он безвреден.

«После бомбежки здесь заболело много людей, у нас тут последствия той бомбардировки обедненным ураном. У нас есть последствия, затрудненное дыхание, сердце, боль», — рассказал Владимир Нокавич, житель Грделицы.

Непосредственно от ракет погибли почти две тысячи человек, среди них как минимум 400 детей. От рака после — намного больше. Ведь били прицельно и по гражданским объектам. В общей сложности в снарядах сброшено около 15 тонн обедненного урана. Огромная ядерная бомба замедленного действия. Ведь именно после бомбардировок страна стала первой в Европе и второй в мире по числу онкологических заболеваний.

У Ксении Тадич обнаружили рак спустя три года после того, как ракета прилетела в соседний дом.

«В моем теле нашли в 500 раз больше радиоактивного металла, чем у погибшего в прошлом году у полицейского Стойчича. Он был на поле боя 200 дней, а я нет, но мои результаты намного хуже, чем у него. У меня процент выше по некоторым пунктам», — рассказала Ксения Тадич.

Вот исследование независимой итальянской лаборатории анализов скончавшегося в прошлом году полицейского. Количество урана в организме — зашкаливает. Срджан Алексич — адвокат, который пытается выбить компенсации тысячам пострадавших от обедненного урана сербам. Собирает доказательства военных преступлений уже не один год.

«Мы получили подтверждение, что господин Стойчич скончался, умер в результате отравления обедненным ураном. У нас на юге Сербии и в целом в Сербии эпидемия рака, и из-за этого каждый год 30 тысяч человек заболевают и 15 тысяч умирают от рака каждый год», — рассказал Срджан Алексич.

Обедненный уран, или уран-238, получают при изготовлении топлива для реактора и ядерного оружия. По сути, это побочный продукт обогащения. Впервые его решили использовать при производстве снарядов в 1970 году. Пентагон искал материал, который сможет пробить новую танковую броню СССР. Вольфрам — слишком дорогой. А обедненный уран оказался почти таким же по свойствам. Он имеет высокую плотность, а главное — почти бесплатный для ядерных держав. И невероятно токсичен.

«Радиационная токсичность, безусловно, присутствует при попадании внутрь, в частности, с мелкой пылью, в дыхание и в легкие. И получается вплоть до раковых заболеваний легких. При попадании с водой и пищей в желудочно-кишечный тракт — он не усваивается, но все равно в организме остается и облучает человека изнутри», — рассказал Андрей Ожаровский, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» российского Социально-экологического союза.

Снаряды с обедненным ураном применяли только страны блока НАТО и, разумеется, на чужих территориях. Теперь Британия передает токсичные выстрелы для танков Украине.

Так выглядит бронебойный подкалиберный снаряд для танка, содержащий обедненный уран. Из него сделан сердечник. При выстреле поддон отпадает, урановый сердечник прошивает цель насквозь. Небольшие его осколки воспламеняются, вызывая вторичные взрывы. В этот момент 30% урана-238 переходит в форму аэрозоли и остается в воздухе. Облако токсичной пыли может отнести куда угодно. Часть осядет в почве, часть попадет в грунтовые воды. Период полураспада этого изотопа — 4,5 миллиарда лет. Все, что потом вырастет на этой земле, будет отравлено.

«Вся юго-восточная Европа загрязнена обедненным ураном, потому что обедненный уран имеет пролонгированное действие. Вот поэтому и надо запретить использование такого боеприпаса в любом конфликте, потому что он работает в ближайшие 4,5 миллиарда лет, а значит наши потомки и наши дети загрязняются в этой сфере», — рассказал юрист Срджан Алексич.

А с учетом того, как воюют ВСУ, снаряды будут рваться не только на поле боя, они будут лететь и в мирных жителей. Если врачи не смогут извлечь микроосколок такого выстрела, который по какой-нибудь счастливой случайности не убьет человека, то он гарантировано вызовет рак.

Получить дозу смертельно опасного урана можно, просто вдохнув его частицы. И американцы это знают. После бомбежек на юге Косово они будто бы специально не оставили там своих солдат, а передали регион союзникам — Германии и Италии.

«384 солдата умерли от рака. И лечились 7800 итальянских солдат. И в Италии это дошло до судов, и установили прямую связь между бомбардировками и заболеваниями солдат», — рассказал Стеван Гайич, доктор политических наук, научный сотрудник Института европейских исследований в Белграде.

Запад при этом по-прежнему на голубом глазу называет эти боеприпасы «обычной вещью».

«Этот тип боеприпасов — довольно обычная вещь, он используется уже несколько десятилетий. Важно помнить, что проводились исследования в области здравоохранения относительно обедненного урана. Он не представляет радиационной угрозы и ни в коей мере не приближается к сфере ядерного оружия», — заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США.

Хотя вот итоговый отчет конгрессу США. Указано — очистка районов применения боеприпасов с обедненным ураном крайне затруднена. Велики угрозы для жизни и здоровья военнослужащих. А в этом докладе королевского научного общества Великобритании говорится, что основной вид онкологических заболеваний у пострадавших от обедненного урана — рак легких.

В 2001 году в Штатах пытались принять закон, предписывающий приостановить использование, производство и продажу таких снарядов. Тут все названо своими именами. Термин „ветеран, подвергшийся облучению ураном“ означает члена или бывшего члена вооруженных сил, которые при исполнении служебных обязанностей обращались, контактировали или имелась вероятность контакта с боеприпасами с обедненным ураном.

Ожидаемо законопроект был отклонен. До вторжения Штатов в Ирак оставалось всего полтора года. И урановые снаряды очень были нужны, чтобы нести демократию в страну, которую обвинили в создании химоружия, которого потом не нашли. Эль-Фаллуджу называют вторым Чернобылем. Радиационная обстановка там была хуже, чем в Хиросиме и Нагасаки после ядерной бомбардировки — опять же, Штатами. Как и в Сербии — всплеск онкологии, заболеваемость возросла с 40 до 1600 случаев на 100 тысяч населения. Выросло и число генетических заболеваний.

В этой семье все дети родились после вторжения, и все они инвалиды.

«Как-то сидели в саду, начался обстрел. Был густой дым и странный запах. Мы не знали, что произошло, но вскоре мой ребенок родился на восьмом месяце беременности, и умер через десять минут после рождения из-за недостатка конечностей и врожденных пороков развития», — рассказала Раджа Абд Аллави, жительница Эль-Фаллуджи.

Суммарно за три конфликта НАТО могли потратить больше двух миллионов токсичных снарядов. Иначе говоря — выбросили 400 тонн яда прямо на землю. Решив еще одну свою проблему — избавились от отходов ядерной промышленности.

«Пришлось бы иметь дело с утилизацией этих припасов, использованием каких-то специальных процедур. А так будет утилизировано путем использования на Украине», — рассказал Василий Кашин, директор Центра комплекса европейских международных исследований НИУ ВШЭ.

И если Сербия, Ирак — своими руками, то теперь снаряды пойдут ВСУ. Идеальный вариант для дарителей. И рук не испачкают, и отходы утилизируют. А что там до здоровья чужих людей и чистоты земли, так опять же: не свое. А еще один урановый полигон им, видимо, не помешает.