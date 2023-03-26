Россия передала Белоруссии способный быть носителем ядерного оружия «Искандер»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jaap Arriens; 5-tv.ru

Владимир Путин заявил, что ни Россия, ни США своим союзникам не передает ядерного оружия.

Точкой невозврата было решение о создании «тихоокеанского НАТО» против Китая — союза AUKUS, — в рамках которого США и Великобритания передадут атомные подводные лодки до того безъядерной Австралии.

Англосаксы любят играть с ядерной тематикой — первыми испытали, первыми применили самое смертоносное оружие, первыми начали размещать его в странах-союзниках — оборудовав площадки в Германии, Турции, Нидерландах, Бельгии, Италии и Греции.

Россия вынуждена реагировать. И зеркально: в Белоруссии дооборудовали самолеты-носители, разместили подразделения «Искандеров», а к 1 июля закончится строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

«Мы не передаем. И США своим союзникам не передают. Мы, в принципе, делаем все то же самое, что они делают десятилетиями. Они имеют хранилища в определенных странах-союзницах и готовят их носители, экипажи», — заявил Владимир Путин.

Отвечая на вопросы прессы в субботу, президент заявил, что с 3 апреля в Белоруссии начнется уже обучение экипажей для применения тактического ядерного оружия. Стоит отметить, что на подобные шаги Россия пошла в ответ на очередную эскалацию со стороны НАТО. Снова отличился Лондон. Мы уже помним бескомпромиссную позицию бывшего премьер-министра Лиз Трасс, что она готова нажать на красную кнопку, не дрогнув.

На сей раз Великобритания объявила о шаге не столь радикальном, но не менее значимом. Министерство обороны Королевства вместе с танками «Челленджер» на Украину решило отправить снаряды с обедненным ураном.

Боеприпасы эти весьма специфические, формально они не относятся к «ядерному оружию», но классифицируются как ядерные материалы II категории. Их хранят и перевозят с особыми мерами безопасности. Это новый шаг за красную линию, указали из Москвы.

«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», — заявил Владимир Путин во время расширенного совещания с Си Цзиньпином.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как живет Белград после бомбардировок НАТО снарядами с ураном.