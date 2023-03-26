«Чрезвычайно опасно»: как в США отреагировали на встречу Путина и Си Цзиньпина

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Экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил о стратегической ошибке администрации Байдена.

В США очень боятся укрепления дружбы России и Китая. По законам психологии повышенная тревожность компенсируется усилением контроля. Но Вашингтон не может контролировать ни Москву, ни Пекин. От этого тревожность только растет.

«Это чрезвычайно опасно для нашей демократии!», — звучало всю неделю рефреном во всех американских СМИ.

Влиятельный американский политик Майк Помпео, бывший госсекретарем во времена президентства Дональда Трампа, недавно заявил, что администрация Джо Байдена совершила большую ошибку, из-за которой теперь укрепляется союз России и Китая.

«Это создает чрезвычайные риски для Соединенных Штатов как государства, и для всех наших граждан. Во время нашей администрации мы делали все, чтобы эти страны были вдалеке друг от друга. А теперь они как пара лучших друзей ведут себя, и я говорю прежде всего про их экономические возможности: дешевая нефть из России и фабрики Китая уничтожат наши американские предприятия», — заявил он.

Майк Помпео в должности госсекретаря стал первым, кто развязал торговую войну с Китаем. При демократах в Белом Доме давление на Китай только усилилось. Тайвань становился важнее для Вашингтона, чем Украина: на острове есть заводы уникальных полупроводников, а в Незалежной что? Визит Нэнси Пелоси и американских конгрессменов на Тайвань был точкой невозврата. Вернее, одной из. Кто их уже сейчас сосчитает, вместе с шагами за красные линии…

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