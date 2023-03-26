Перемены, которых не было 100 лет: как историческая встреча Путина и Си Цзиньпина отразится на будущем всего мира

Путин и Си Цзиньпин сошлись во мнениях, что они двигают перемены в мире

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Карпухин; 5-tv.ru

Лидеры России и Китая затронули широчайший спектр вопросов, относящихся к выстраиванию прочных политических и экономических отношений между двумя странами.

Украина стала одной из, но далеко не главной темой на переговорах российского и китайского лидеров в Москве на этой неделе. Владимир Путин и Си Цзиньпин подтвердили, что их подходы — цитата — «созвучны», и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Понятно, что лидеры двух сверхдержав гармонизировали свои взгляды по всей текущей политической повестке.

Чтобы узнать подробнее об этой «незападной» точке зрения, в Пекин засобирались: бразильский президент — прилетает в воскресенье; следом — испанский премьер Санчес, далее — уже в апреле — Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен; далее — главный евродипломат Жозеп Боррель.

Не американцы, они свой шанс «профукали» в прямом смысле слова — расстреляли китайский метеозонд перед визитом госсекретаря Блинкена, и, обидевшись на это, сами не поехали в Пекин.

«Сейчас идут перемены, которых не было в течение ста лет. Когда мы вместе, то мы двигаем эти перемены», — заявил Си Цзиньпин Путину, улетая из Москвы. «Согласен», — подтвердил российский президент.

О том, что Москва и Пекин «вместе» — ни у кого теперь нет сомнений, но что это за перемены, которые бывают раз в столетие — разбирался Антон Золотницкий.

Исторический момент — китайский борт «номер один» касается российской земли. В правительственном аэропорту Внуково-2 Си Цзиньпина встречают по строгому протоколу государственного визита. Его обязательные атрибуты — военный оркестр и марш почетного караула.

Но все формальности на втором плане — об этом стороны условились заранее. Куда важнее — тон и атмосфера переговоров, что видно уже по первой, неформальной, встрече лидеров. Она начинается с улыбок и крепкого рукопожатия.

Для председателя КНР эта встреча, как и в целом визит в Россию, — послание всему миру. Первая зарубежная поездка лидера Китая после переизбрания — не просто к стратегическому союзнику — другу.

«Уважаемый президент Путин, я всегда называю Вас моим дорогим другом», — обратился председатель КНР Си Цзиньпин к Владимиру Путину.

«Уважаемый господин председатель, дорогой друг, добро пожаловать в Россию, в Москву», — отвевтил российский лидер.

В 2013 году Си впервые посетил Россию в качестве главы китайского государства — и тоже с первым зарубежным визитом. За 10 лет он и Владимир Путин встречались почти 40 раз. Как подтверждение официальной концепции Пекина — приоритетные отношения выстраивать именно с Москвой.

Десятилетие спустя товарооборот России и Китая увеличился больше чем вдвое, в прошлом году поставив новый рекорд — 185 миллиардов долларов.

И даже то, где остановился Си Цзиньпин на время визита, наглядно демонстрирует — партнерство двух стран стоит на прочном фундаменте.

«Парк Хуамин — островок Поднебесной в российской столице. Роскошный отель и деловой центр — китайское настоящее — легко уживается с вечным», — рассказал корреспондент Антон Золотницкий.

Традиционный ландшафтный сад по соседству. В его основе — древняя философия Фэншуй. Ключевые элементы которой — гармония и порядок — отражают взгляд Китая на все мировое устройство.

Вот и сейчас Москва и Пекин предлагают миру новый тип международных отношений — философию равенства и взаимопомощи ради гармоничного развития. Второй и основной день переговоров как раз об этом.

В парадный Георгиевский зал Кремля Владимир Путин и Си Цзиньпин заходят по одиночке — но только чтобы встретиться ровно посередине.

Не трудно заметить — оба лидера в галстуках одного цвета, но ведь они, в смысле галстуки, и смотрят в одну сторону. Как смотрят вместе Москва и Пекин — в свое общее будущее. Его основа — синхронизация экономик. Россия поддержит китайских производителей, которые приходят на наш рынок взамен западных компаний. А со своей стороны нарастит поставки сельхозпродукции и, конечно, энергоносителей. В прошлом году экспорт российского газа в Поднебесную вырос в полтора раза, но это далеко не предел.

«Совокупный объем поставок к 2030 году газа составит не менее 98 миллиардов метров кубических плюс 100 миллионов тонн сжиженного природного газа. Только что мы обсуждали хороший проект — это новый газопровод „Сила Сибири — 2“ через Монголию. Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 миллиардов метров кубических газа надежных, стабильных поставок из России», — заявил Владимир Путин.

Причем этот объем почти равен тому, что был у «Северного потока-2». Яркая иллюстрация вектора на Восток. Которому так нужна энергетическая мощь России и ее экспертиза — наши специалисты уже помогают китайским коллегам строить энергоблоки для атомных электростанций.

В планах — совместное освоение космоса и новых логистических маршрутов — Россия приглашает Китай напрямую участвовать в работе Северного морского пути.

«Китай очень заинтересован в освоении Северного морского пути, и они об этом говорили все эти годы. Наша сторона российская долго думала, долго упиралась, вот. А сейчас, я думаю, что это для нас очень перспективно, китайцы могут принести инвестиции, свои технологии, и вместе мы действительно можем хорошо развить этот логистический путь», — рассказал Виталий Манкевич, председатель русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей.

Как и другие — не менее перспективные. Сейчас в приоритете расширение трансграничных переходов, развитие всего Восточного полигона железных дорог — БАМа и Транссиба. Логистика нового времени позволит не просто довести показатели товарооборота до очередных рекордных отметок — 200 миллиардов долларов цель уже на этот год — а по сути сформировать единую экономику двух крупнейших соседей. Все это — в ключевом документе, подписанном по итогам переговоров.

В соглашении — восемь пунктов, ключевых сфер, в которых наши страны могут помочь друг другу. Тогда как второй основной документ по сути гармонизирует всю политику России и Китая.

«Подписанные нами только что два программных совместных заявления в полной мере отражают особый характер российско-китайских отношений, которые находятся на наивысшем за всю историю уровне развития, являются образцом настоящего всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — заявил Владимир Путин.

Партнерство, обращенное в день завтрашний, опирается на весь богатый исторический опыт. Ведь русские и китайцы не забыли, как в двадцатом веке ковалась наша дружба.

В интервью «Известиям» правнучка второго председателя КНР вспоминает детали. В 1949 году ее прадед Лю Шаоци поехал в Москву с планом о создании Нового Китая.

«Сталин не только поддержал эту инициативу, этот план, но и направил вместе с Лю Шаоци в Китай около 200 советских специалистов, которые помогали создать промышленность Нового Китая», — рассказала Маргарита Федотова, президент Фонда Лю Шаоци.

Сейчас на кону уже не формирование нового государства или даже союза — всего миропорядка. Россия и Китай вместе чертят контуры более справедливой глобальной системы. Основанной на взаимном уважении и равенстве — настоящей демократии.

«Мы с президентом Путиным вместе подытожили результаты развития двусторонних отношений за последние десять лет и сошлись во мнении, что китайско-российские связи далеко вышли за рамки двусторонних отношений и имеют жизненно важное значение для современного миропорядка и судьбы человечества», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Вот только судьба всего человечества мало волнует коллективный Запад. Бывший гегемон продолжает цепляться за ускользающее доминирование. Против России — все новые нелегитимные санкции, против Китая — торговая война и милитаризация региона. Новое НАТО, военный блок ОКУС, созданный США и их сателлитами — Австралией и Британией — грозит окончательно подорвать стабильность всей Азии.

«Китай теперь окружен первой островной цепью американских морских баз — с центром на Окинаве, второй цепью с центром на Гуаме, и даже больше! Потому что у Америки есть авианосцы, которые действуют в регионе», — рассказал Эндрю Люн, независимый международный эксперт по Китаю.

Запад явно болезненно воспринимает усиление позиций Китая и России. Вот и самые верные вассалы Вашингтона, Польша и Чехия, будто по команде, набрасываются со всей своей восточноевропейской мощью на союз Москвы и Пекина.

«Визит председателя Китая в Москву вызывает большое беспокойство. Ось Китай-Москва опасна. Мы пытаемся убедить Китай не поддерживать Россию в ее агрессивной международной политике», — заявил Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши.

«Я считаю очень важным, чтобы мы использовали нынешнюю ситуацию для дальнейшего укрепления единства Европы. И это касается не только отношений с Россией, но, если мы мыслим глобально, мы также должны подумать о Китае, о конкуренции с Китаем», — сказал президент Чехии Петр Павел.

И все же пока Прага не начала всерьез конкурировать с Пекином, обернуть все вспять у Запада вряд ли получится. Россия и Китай вместе оформляют окончательный переход к многополярному мироустройству. И даже обычно сдержанный в формулировках Си Цзиньпин не удержался. Главный итог своего исторического визита он подвел сам, когда прощался с коллегой и другом.

«Сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет. А мы вместе двигаем эти перемены. Берегите себя, пожалуйста, дорогой друг», — сказал Си Цзиньпин.