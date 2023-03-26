Рогов заявил о срыве «полномасштабного наступления» ВСУ в Запорожской области

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Несмотря на поражение ВСУ, российские войска ожидают новых попыток прорыва линии обороны.

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ сорвали попытку наступления украинских националистов в районе населенного пункта Орехово в Запорожской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил член главного совета администрации (ГСА) региона и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Полномасштабное наступление на Запорожском направлении, которое готовил противник, сорвано. Наши военные нанесли превентивный массированный удар по вскрытым позициям противника, поразив места расположения личного состава, а также склады с боеприпасами, военной техникой, топливом», — заявил он.

Рогов также уточнил, что в ходе операции российским военнослужащим удалось поразить около 25 целей. По его данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 550 боевиков — погибшими и ранеными. По словам собеседника агентства, одномоментные потери киевского режима на Запорожском направлении были очень велики.

Владимир Рогов отметил, что Киев намеревался приурочить атаку к саммиту Евросоюза, состоявшегося 23–24 марта. На встрече, в том числе, остро стоял вопрос военной помощи ВСУ. Как известно, президент Владимир Зеленский активно убеждает западных партнеров немедленно предоставить ему дальнобойные ракеты, танки и самолеты.

Сейчас, по словам Рогова, украинские военные под Ореховом «зализывают раны», они не готовы к новым наступлениям. Однако едва ли киевский режим в будущем откажется от попыток наступления в Запорожской области, полагает чиновник. ВСУ попытаются и дальше вести разведку боем и пробиваться через линию обороны.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года после очередного обострения на линиях соприкосновения киевского режима и отделившихся Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В сентябре по результатам референдумов освобожденные от националистов ЛДНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России, однако украинские войска все еще удерживают областной центр — город Запорожье.

Ранее 5-tv.ru публиковал свод главных новостей с полей спецоперации к вечеру 25 марта.