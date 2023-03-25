Склад с пластиком полыхает в Омске на площади 2800 квадратных метров
Игорь Рязов 118
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Мощный пожар сейчас пытаются погасить. По предварительным данным, никто не пострадал.
Мощный пожар на складе с пластиком произошел в Омске. Как стало известно 5-tv.ru, площадь возгорания в строении на Доковской улице составляет 2800 квадратных метров. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. Огонь сейчас гасят 65 человек и 16 единиц техники.
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Фото: ГУ МЧС России по Омской области