Самойлова в дерзком наряде задумалась о вечеринках: «Пора начинать гулять ночами»

Оксана Самойлова заявила о желании гулять ночами на фоне слухов о разводе с Джиганом

Фото: www.globallookpress.com / Samoylova Oxana

Знаменитость до сих пор никак не комментировала возможный развод с Джиганом. Однако одна из ее последних публикаций в соцсетях намекает на это, считают поклонники.

Модель и блогер Оксана Самойлова задумалась о посещении вечеринок и ночных клубов. Об этом она сообщила в личном блоге, сопроводив публикацию видео в дерзком образе.

«Пора начинать гулять ночами», — подписала ролик мать четверых детей.

На видео Оксана Самойлова запечатлена дерзко одетой. Полностью черный наряд состоит из обтягивающих леггинсов, обнажающего живот короткого топика, кожаной косухи и полусапожек на шпильке.

Оксана Самойлова намекнула на расставание с Джиганом. Фото: Instagram* / samoylovaoxana

Поклонники увидели в публикации намек на расставание с рэпером Джиганом. Известно, что сейчас музыкант не живет вместе с женой и четырьмя общими детьми. Оксана Самойлова до сих пор никак не комментировала личную жизнь. Возможно, этой публикацией она дает понять, что готова начать новую жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что старшую дочь Джигана и Оксаны Самойловой избили в школе. Подробности о ситуации рассказала мама 11-летней Ариэлы. А вот реакция рэпера на событие разделила поклонников на два лагеря.

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