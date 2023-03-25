Необходимо и достаточно: что произошло в России и вокруг нее к вечеру 25 марта

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Основные события в стране и мире в дайджесте на 5-tv.ru.

Украина планирует повысить тариф на транзит нефти из РФ для Восточной Европы. По данным экспертов, ставка увеличится вдвое.

Джо Байден оценил сближение России и Китая. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в столицу РФ стал самым обсуждаемым политическим событием в мире. Как отреагировал глава Америки?

Экс-советник ЦРУ предрек неизбежный военный конфликт между РФ и США. Кульминацией может стать исход спецоперации, который, между тем, все более очевиден.

Пьяный водитель разбил девять припаркованных машин в Тюмени. Данных о пострадавших нет, но ущерб автомобилям был нанесен значительный.

Вучич резко ответил США. Глава Сербии заявил, что бомбардировка Югославии никогда не будет забыта.

ЕС вынашивает планы о принуждении Китая к диалогу с Зеленским. Вашингтон вместе с европейским блоком тоже имеет выгоду от встречи лидеров. На что он рассчитывает?

В дипотношениях ОАЭ и Израиля наметились перемены. На днях послу Эмиратов в Тель-Авиве уже предписали отказаться от встреч с израильскими политиками.

ЕС хочет ввести санкции против стран Центральной Азии из-за помощи РФ. США уже пытаются склонить азиатскую сторону против РФ.

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине. Турецкий лидер поблагодарил российского президента за продление «зерновой сделки».

В США вскрыли факты конфликтов и мошенничества среди американских наемников ВСУ. Оказалось, что «дикие гуси» из США присваивают себе несуществующие чины и заслуги ради наживы.

Президент Турции обратился к РФ за помощью в восстановлении инфраструктуры после землетрясений. Примечательно, что именно РФ стала первой страной, к которой Эрдоган обратился с такой просьбой.

Телеведущий Fox News Карлсон разоблачил ложь Байдена о «Северных потоках». Журналист высмеял поведение администрации США, которая изворачивается, придумывая одну версию за другой.

Запад не решается конфисковать активы РФ, опасаясь непредвиденных последствий. Может ли арест российских счетов также может подорвать веру в доллар?

В Подольске на свалке нашли отрубленную ногу: под подозрением бывший следователь МВД. То, что случилось, больше похоже на сюжет зловещего триллера.