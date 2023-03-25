В Екатеринбурге мать убила своих детей, но не справилась с утратой

В Екатеринбурге нашли тело женщины, которая убила своих малолетних детей

Фото, видео: 5-tv.ru

На месте трагедии проходит серьезная работа — опрашиваются свидетели.

В Екатеринбурге случилось страшное происшествие: мать убила своих малолетних детей, а после сама совершила самоубийство, но в соседнем доме. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Тело женщины обнаружили у многоэтажного дома на Технической улице. Однако проживала женщина совсем не там, а неподалеку в частном доме, где и обнаружили тела детей пяти и восьми лет. Супруг погибшей был в этот момент на работе — на железнодорожной станции.

По словам соседей, женщина казалась вполне нормальной на вид. Что с ней произошло в этот день — никто не знает. Также остается загадкой, зачем она пошла именно в эту многоэтажку — до нее было около 20 минут пешком.

«Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, допрашиваются свидетели. Тела умерших будут направлены на экспертизу для установления точной причины смерти», — заявили в СК.

На данный момент возбуждено уголовное дело о гибели двух малолетних детей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как мертвого младенца нашли в чемодане после нескольких месяцев мучений голодовкой.