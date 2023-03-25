Беспилотник снял уничтожение российскими артиллеристами гаубицы М777 у Спорного
Появились кадры уничтожения американской системы М777 в районе Спорного
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sgt. Jennifer Andrade; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Поставленная американцами установка была скрыта в лесополосе, но это не уберегло ее от прицельного удара.
Камера беспилотника зафиксировала уничтожение российскими артиллеристами гаубицы М777 производства США возле поселка Спорное под Донецком. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
На них видно, что артиллерийская система Вооруженных сил Украины (ВСУ) спрятана в лесополосе. Через мгновение по ней наносится точный удар, и место попадания окутывают клубы дыма.
До этого были опубликованы кадры того, как российские минометчики вывели из строя стоящий в гараже автомобиль украинских боевиков. При этом бойцы продемонстрировали виртуозное управление дроном, сбросив с него снаряд прямо перед воротами здания с вражеской техникой.
Россия продолжает специальную военную операцию на Украине по защите мирных жителей Донбасса от боевиков киевского режима, которые обстреливают города Донецкой и Луганской народных республик последние девять лет.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские артиллеристы нанесли удар по стоянке автомобильной техники войск Украины в районе поселка Новорайск в Херсонской области.