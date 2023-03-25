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Совсем скоро настоящая правда должна вскрыться.

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с выводами журналиста Херша о причастности спецслужб США к подрыву ниток «Северного потока». Об этом он заявил в интервью на федеральном канале.

«Трудно будет добиться правды, но когда-нибудь это вскроется», — сказал российский лидер.

До этого стало известно, что датское энергетическое агентство предложило оператору «Северного потока», принять участие в операции по извлечению обнаруженного рядом с газопроводом объекта высотой 40 сантиметров.

На двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» взрывы прогремели в сентябре 2022 года. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма, ряд стран, в их числе — Дания, заговорили о возможности диверсии. В феврале 2023 года журналист из США Сеймур Херш обвинил в происшествии президента своей страны Джо Байдена. Он также уличил канцлера ФРГ Олафа Шольца в сокрытии фактов о подрыве.

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