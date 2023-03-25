На ЧМ по боксу вместо гимна России по ошибке включили концерт Чайковского

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Такая музыка уже использовалась вместо гимна для сборной РФ на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

На женском чемпионате мира по боксу, который проходит в Нью-Дели, случился неприятный казус: организаторы по ошибке включили Петра Чайковского вместо гимна Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Российская спортсменка Анастасия Демурчян победила австралийку Кей Скотт в финале весовой категории до 70 кг. Во время награждения начал подниматься российский флаг, однако вместо гимна РФ, внезапно зазвучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского. По словам источника, эту оплошность сразу же исправили и включили гимн России.

Примечательно, что музыка Чайковского использовалась вместо гимна для сборной России на Олимпийских играх в Токио и Пекине, где наши спортсмены выступали под нейтральным флагом.

До этого Международная ассоциация бокса (IBA) допустила на соревнования под своими национальными флагами россиян и белорусов. Однако этот тут же возмутило многие страны, которые решили бойкотировать данное решение.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как МОК призвал коалицию стран не препятствовать участию России в Олимпиаде.