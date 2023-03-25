Лолита Милявская показала, как убрать лишний жир за секунду

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / lolitamilyavskaya;5-tv.ru

Знаменитость показала самый крутой лайфхак.

Российская певица Лолита снова подняла тему диет и назвала самый быстрый способ для похудения. Об этом она рассказала в своем личном блоге.

На видео звезда показала свое тело без прикрас: свисающие бока и округлый живот.

«Есть один способ все убрать — подтянуть штаны!» — заявила Милявская.

Фигура артистки, действительно, преобразилась — бока куда-то исчезли, а живот стал в разы меньше.

Кстати, до этого Лолита уже рассказывала об отличном способе содержать свою фигуру в идеальном состоянии: съесть на ужин порцию мороженого, через десять минут — острую курочку, еще через пять минут — бутылку молока. Эффект будет через пару часов, утверждала тогда знаменитость.

Тем не менее, Лолита всегда отвечает, что ее красивое тело — залог любви к себе. За последнее время она сильно похудела и на все вопросы журналистов, как ей это удалось пока только отшучивается.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Лолита раскрыла секрет своей уникальной диеты.

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