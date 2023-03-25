NYT сообщила о конфликтах и мошенничестве в рядах американских наемников на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudak

Оказалось, что «дикие гуси» из США присваивают себе несуществующие чины и заслуги ради наживы.

Многие из наемников США на Украине не имеют военного опыта, враждуют друг с другом и наживаются на конфликте за счет мошеннических схем. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на украинских чиновников.

В частности, газета пишет о наемнике по имени Джеймс Васкез. Он выдавал себя за бывшего штабного сержанта армии США и на этом основании получил доступ к американскому оружию. Однако проверка показала, что во время армейской службы Васкез был всего лишь рядовым.

Еще один американский наемник Бен Лэки для вступления в так называемый «иностранный легион» ВСУ выдал себя за морпеха. Сейчас он вместе с еще одним бывшим украинским наемником из США по имени Мэтью Нэнс покинул Украину и занимается сбором средств. Нэнс еще во время службы безосновательно обвинил двоих членов подразделения в связях с Россией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что Запад маскирует отправляющихся на Украину наемников под волонтеров гуманитарных миссий. При этом во многих странах, которые посылают служить в Незалежную своих военных, наемничество противозаконно, подчеркнула Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в районе Артемовска ликвидирован ирландский наемник по имени Джозеф Гамбура, а также французский наемник, который пытал местных жителей.