«Люди без совести»: отец Фриске пожаловался на отсутствие возможности видеть внука

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Отец Жанны Фриске считает, что маленькому Платону говорят разные гадости про родственников.

Сыну Жанны Фриске Платону скоро исполнится десять лет. Его дедушка и бабушка по-прежнему лишены возможности видеться с внуком. Как рассказывает отец покойной артистки Владимир Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев всячески препятствует этому. Об этом сообщает издание MK.

«Остается только ждать. Должно пройти время, чтобы Платон вырос. В этой жизни все имеет свое начало и конец. У каждой палки два конца. И закон бумеранга никто не отменял», — сказал Фриске.

Бабушке и дедушке даже не помогло обращение в суд. Несмотря на то, что при соблюдении определенных условий, им было разрешено видеться с мальчиком, в реальности ничего не изменилось.

Они считают, что приставы не хотят работать. В прошлом году им пришло письмо, в котором было заявлено, что родственники Фриске могут видеться с внуком один раз в месяц в субботу на полтора часа. Однако встречи должны проходить в деревне Раубичи, в Белоруссии.

«Я один раз съездил, но Шепелева там не оказалось», — объяснил Владимир Борисович.

Кроме того, Фриске очень беспокоит, что у ребенка складывается негативное мнение в отношении родственников покойной матери. Насколько родители Фриске знают, маленькому Платону говорят разные гадости про родственников. Они отмечают, что когда внук был совсем маленьким ему говорили, что они украли у него деньги, потом Платону сказали, что бабушка умерла.

«Какая-то мразь сказала, понимаете?! Представляете, что происходит? Люди без стыда и совести», — негодует отец Жанны Фриске.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шепелев с сыном Платоном улетел в путешествие по Армении.